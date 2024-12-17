В Азербайджане вырос потребительский рынок

В январе-ноябре этого года в Азербайджане стоимость проданных товаров и оказанных услуг составила 67,4 миллиарда манатов.

Это на 4,8 процента больше в сопоставимых ценах, чем в январе - ноябре 2023 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 80 процентов этого показателя составил оборот розничной торговли, 16,9 процента - стоимость платных услуг, оказываемых населению, а 3,1 процента - оборот в сфере общественного питания.

Стоимость товаров и услуг, реализованных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, по сравнению с январем-ноябрем 2023 года увеличилась на 4,7 процента и составила 64,7 миллиарда манатов, из которых 46,7 процента сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За отчетный период потребители тратили в среднем 600,2 маната в месяц, или на 34,1 маната больше в номинальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.