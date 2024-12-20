В Германо-Азербайджанской внешнеторговой палате новое назначение

В ходе общего собрания членов Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик была избрана новым исполнительным директором палаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AHK Azerbaijan, на собрании присутствовало более 80 представителей бизнеса.

Отмечается, что в ходе собрания, председатель Совета AHK Azerbaijan Анар Гасанов отметил, что за последние шесть месяцев 2024 года к Палате присоединилось 15 новых компаний, увеличив общее число участников до 196, а также подчеркнул важность совместных успехов и рассказал о ключевых мероприятиях года, включая делегационные поездки, B2B встречи и социальные события.

Посол Федеративной Республики Германия в Азербайджане Ральф Хорлеманн рассказал о значительных результатах COP29 и выразил оптимизм относительно дальнейшего развития энергетического сотрудничества между странами.

В свою очередь, новый исполнительный директор AHK Azerbaijan Наргиз Вик подчеркнула стратегическую важность Азербайджана для Германии и Европы. Она отметила уникальные возможности для сотрудничества в сферах энергетики, логистики и модернизации экономики.

"Азербайджан является стратегически важным партнёром для Европы и Германии. Помимо ключевой роли в энергетике и логистике, страна предоставляет множество возможностей для бизнеса. В процессе модернизации экономики, развития ключевых отраслей и увеличения внутренней добавленной стоимости немецкие компании могут внести уникальный вклад, предоставляя свои технологии и решения", - сказала она

Отмечается, что в рамках собрания был представлен финансовый отчет за предыдущий год, а также избраны внутренние аудиторы на 2025 год.