Пакистан вводит тарифные льготы на некоторые товары из Азербайджана

Федеральное налоговое управление (FBR) Пакистана ввело тарифные льготы на импорт ряда товаров в рамках Преференциального торгового соглашения c Азербайджаном, которое вступило в силу с 16 декабря этого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на FBR.

Согласно уведомлению, опубликованному FBR, льготы распространяются на импорт таких товаров, как очищенные фундуковые орехи, абрикосы, растительные экстракты, необработанный табак, полиэтилен, сополимеры пропилена, обсадные и бурильные трубы для нефтегазового бурения, а также медный провод с максимальным поперечным размером более 6 мм.

Все товары должны соответствовать условиям соглашения, подписанного между двумя странами.

В управлении подчеркнули, что эти льготы направлены на развитие двусторонней торговли и соответствуют целям преференциального соглашения.

Недавно были названы основные страны-импортеры ненефтяной продукции Азербайджана.