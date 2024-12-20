В Азербайджане импорт ряда товаров освободили от НДС

Проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" был принят в Милли Меджлисе в III чтении. Одним из важных изменений в налоговом законодательстве, направленных на снижение налогового бремени бизнеса и стимулирование предпринимательской деятельности, является освобождение от НДС продажи автобусов, произведенных на территории страны, а также импорта запасных частей автобусов для производственных целей на основании подтверждающего документа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана.

Согласно информации, по действующим в настоящее время положениям Налогового кодекса, продажа легковых автомобилей, произведенных на территории Азербайджанской Республики, освобождается от НДС с 1 мая 2023 года сроком на 10 лет.

С целью стимулирования привлечения инвестиций в автомобильную промышленность соответствующее освобождение распространяется и на производство автобусов на территории страны.

Так, согласно поправкам в законодательство, продажа автобусов, произведенных на территории страны, а также импорт запасных частей автобусов для производственных целей юридическими лицами на основании соответствующего подтверждающего документа предусматривает освобождение от НДС с 1 января 2025 года сроком на 8 лет.

Предоставление налоговых льгот отечественным производителям автобусов нацелено на развитие автомобильной промышленности и привлечение дополнительных инвестиций в экономику.