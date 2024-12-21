Азербайджан - ключевой игрок в транспортировке товаров в Китай

В 2025 году Китай создаст Азербайджану благоприятные условия для облегчения транзитных перевозок, потенциально стимулируя доставку большего количества материалов из близлежащих регионов в Китай через Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом рассказал временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао во время пресс-конференции, посвящённой итогам сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в 2024 году.

"Мы рады видеть, что Азербайджан, основываясь на своих уникальных географических преимуществах, большом транзитном потенциале и хорошей инфраструктуре, играет все более важную роль в углублении регионального сотрудничества посредством Транскаспийского международного транспортного маршрута", - сказал Тао. Он добавил, что стратегическое расположение Азербайджана как важнейшего транспортного узла в Евразии еще больше укрепляет его позиции. Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту за первые 10 месяцев 2024 года увеличился на 68 процентов, достигнув 3,8 миллиона тонн, что является ожидаемым рекордным годовым показателем.

Тао подчеркнул приверженность Китая повышению роли Транскаспийского международного транспортного маршрута в укреплении региональных связей и стабильности глобальной цепочки поставок. Развитие маршрута было частью инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", целью которой является интенсификация высококачественного развития контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа. Азербайджан, ключевой участник этой инициативы, активно поддержал и внес свой вклад в развитие Транскаспийского маршрута.

Сотрудничество ускорилось в этом году, достигнув важных вех, включая подписание в июле Межправительственного меморандума о развитии Транскаспийского коридора. Количество грузовых поездов "Китай-Европа", следующих транзитом через Азербайджан, значительно увеличилось: ежедневно курсирует как минимум один поезд. Ожидается, что к концу 2024 года количество этих поездов превысит 300, что представляет собой значительный рост по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Азербайджан стал ключевым игроком в транспортировке товаров в Китай по железной дороге, ознаменовав первую прямую поставку китайских автомобилей в бакинский порт и первый в истории железнодорожный экспорт в Китай из Баку.

Тао также подчеркнул роль китайских компаний в поддержке развития мультимодальных перевозок, в том числе модернизации Бакинского порта и судостроения на Каспии. Он подтвердил приверженность Китая качественному развитию в рамках "Одного пояса, одного пути" и выразил готовность углублять сотрудничество с Азербайджаном для обеспечения региональной стабильности и безопасности цепочек производства и поставок.