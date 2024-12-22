Катар не намерен поставлять газ в ЕС

Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy прекратит поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Евросоюз, если страны сообщества будут накладывать на крупные компании штрафы за несоблюдение критериев по выбросам углекислого газа и правам человека в размере 5% от годовой выручки.

Как передает Day.Az, об этом британскому изданию Financial Times (FT) заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара и генеральный директор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Если дело доходит до того, что я потеряю 5% от выручки, отправляясь в Европу, я не поеду в Европу <...>. Я не блефую", - отметил он. "5% от выручки QatarEnergy означает 5% от выручки государства Катар. Это деньги людей <...>, поэтому я не могу потерять столько денег, и никто не примет потерю таких денег", - добавил глава Qatar Energy. Он подчеркнул, что если какое-либо государство ЕС введет штрафы за несоблюдение критериев, содержащихся в Директиве о соблюдении корпоративной устойчивости и должной осмотрительности (Directive on corporate sustainability due diligence, CSDD), Катар прекратит поставки газа в ЕС.

Как пишет FT, согласно директиве, принятой в мае 2024 года, страны ЕС должны ввести штрафы за несоблюдение критериев, связанных с выбросами углекислого газа, правами человека и трудовыми правами, в размере не менее 5% от годовой выручки компаний. Эти меры вступят в силу с 2027 года и являются частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.