Стоимость азербайджанской нефти выросла

Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,78 доллара США, или на 2,3 процента, до 78,78 доллара США.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 76,53 доллара США, сообщает Day.Az.

Средняя цена барреля нефти в Государственном бюджете Азербайджана в этом году заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что самая низкая цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).