https://news.day.az/economy/1721057.html В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) осуществлены некоторые структурные изменения. Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) осуществлены некоторые структурные изменения.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Так, был упразднен департамент по надзору за деятельностью кредитных организаций и созданы два новых департамента - Департамент по надзору за деятельностью банков и Департамент по надзору за небанковскими кредитными организациями. Директором первого департамента был назначен Самир Рзаев, а второго - Хайям Исмаилов.
Согласно информации, директором Департамента финансового мониторинга назначен Абдуллаев Орхан Адиль оглу. До этого эту должность занимал Самир Рзаев.
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