В структуре Центробанка Азербайджана произошли изменения

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) осуществлены некоторые структурные изменения.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Так, был упразднен департамент по надзору за деятельностью кредитных организаций и созданы два новых департамента - Департамент по надзору за деятельностью банков и Департамент по надзору за небанковскими кредитными организациями. Директором первого департамента был назначен Самир Рзаев, а второго - Хайям Исмаилов.

Согласно информации, директором Департамента финансового мониторинга назначен Абдуллаев Орхан Адиль оглу. До этого эту должность занимал Самир Рзаев.