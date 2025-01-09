Биткоин обрушился

- последствия для рынка и прогнозы на 2025 год

Биткоин (BTC) резко упал 7 января более чем на 5%, опустившись ниже 100 000 долларов после выхода макроэкономических данных в США, последовав за фондовыми рынками.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Отмечается, что аналитики из Presto Research связали это с опасениями инвесторов по поводу сохранения инфляции и кредитных ставок в США на высоком уровне. Ethereum (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, упала более чем на 8%, торгуясь на уровне 3 330 долларов (15:50 по Баку - ред.), согласно данным Coinmarketcap.

За исключением нескольких криптовалют из списка 100 крупнейших по капитализации, криптоактивы упали еще сильнее биткоина. Лидерами падения за прошедшие сутки стали токены Hyperliquid (HYPE), Gala (GALA), Celestia (TIA) - все они обвалились примерно на 16%.

Стремительное падение криптовалют привело к ликвидации 233 000 торговых позиций на сумму почти в 700 млн долларов за прошедшие сутки, согласно данным сервиса Coinglass. Более 270 млн долларов пришлось на Ethereum и биткоин, около 60 млн долларов на Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE).

"Не только криптовалюта, но также NASDAQ и S&P 500 упали более чем на 1% вчера, что было вызвано опасениями по поводу инфляции", - сказал аналитик Presto Research Мин Джун.

Криптоаналитик BTC Markets Рэйчел Лукас отметила, что экономические данные в США заставили трейдеров ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит высокие процентные ставки в течение более длительного периода времени.

Глава отдела торговли в компании цифровых активов Abra Боб Уолден также отметил рост доходности на рынке казначейских облигаций США, что способствует нарастанию осторожности в отношении биткоина, цитирует Bloomberg.

Начало нисходящего движения совпало с предыдущим заседанием FOMC 18 декабря и комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла, что борьба с инфляцией все еще продолжается, а также с тем, что Пауэлл публично не поддержал идею создания национального резерва в главной криптовалюте.

Как отметили эксперты, опрошенные Bloomberg, перспективы биткоина в 2025 году будут частично зависеть от того, в какой степени Трамп выполнит свои обещания в отношении криптовалют, включая создание национального запаса биткоина.

"Если Трамп не выполнит все эти обещания достаточно быстро, эйфория может смениться разочарованием, а это может привести к волатильности рынка криптовалют", - написал глава телекоммуникационного криптопроекта Chirp Тим Кравчуновски для журнала Time.