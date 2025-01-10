Сколько транзитных грузов прошло через Азербайджан в 2024 году?

В 2024 году по территории Азербайджана было перевезено 14,8 миллиона тонн транзитных грузов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной мероприятиям в сфере транспорта в 2024 году и планам на 2025 год, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов.

"В прошлом году по территории Азербайджана было перевезено 14,8 миллиона тонн транзитных грузов. Объем транзитных грузов, перевезенных по железной дороге, достиг рекордного уровня в 7,3 миллиона тонн", - сказал он.

Отметим, что железнодорожным транспортом в Азербайджане за январь-ноябрь прошлого года было перевезено 16,9 миллиона тонн грузов, 7 миллионов 672,6 тысячи пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года грузовые перевозки выросли на 1,1 процента, а пассажирские - на 21 процент.

В среднем за сутки было загружено 375 вагонов, а выгружено 437 вагонов. За сутки по Северному направлению железной дороги было выполнено 17,4 тысячи тонн погрузочных работ, по Западному - 4,2 тысячи тонн, а по Южному - 0,7 тысячи тонн.