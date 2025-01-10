Аренда земли в Азербайджане становится доступнее

Одним из важных изменений, внесенных в Налоговый кодекс Азербайджана, направленных на снижение налогового бремени бизнеса и стимулирование предпринимательской деятельности, связана с тем, что операция по передаче права пользования землей другому лицу и арендные платежи за земельные участки не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС).

Об этом Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

Как известно, согласно требованиям Налогового кодекса, для целей НДС земля не считается товаром, передача права собственности на землю другому лицу не считается услугой (работой).

Доходы от сдачи в аренду земли физическими лицами и передачи права пользования землей другому лицу считаются доходами от непредпринимательской деятельности, поэтому исключение этих операций из налогообложения НДС не вызывало вопросов. Однако операции по передаче права пользования землей юридическими лицами другому лицу и арендная плата, получаемая за аренду земли, облагались НДС, так как прямых ограничений в законодательстве не было. Это также создавало несоответствие в отношении объекта налогообложения НДС.

В связи с этим, для гармонизации законодательства в части налогообложения НДС, в Налоговый кодекс были внесены изменения, согласно которым операции по передаче права пользования землей юридическими лицами и аренда земли не подлежат налогообложению НДС.