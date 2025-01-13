Сколько контейнерных блок-поездов отправлено из Китая в Азербайджан?

2024 год ознаменовался рядом важных достижений в плане расширения сотрудничества ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) с железнодорожной администрацией Китая и другими организациями, а также увеличения грузоперевозок по железной дороге.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО.

"Одним из значимых событий прошлого года стало отправление первого экспортного блок-поезда из Азербайджана в Китай по Среднему коридору. 24 ноября был отправлен первый экспортный блок-поезд по маршруту Баку - Сиань с 62 40-футовыми контейнерами, содержащими 1664 тонны кокса, в один из крупнейших сухих портов Китая Сиань через Казахстан. Это дало местным предпринимателям возможность экспортировать продукцию напрямую на китайский рынок.

Этот шаг свидетельствует о новом этапе в экономических и транспортных отношениях между Азербайджаном и Китаем, а также о еще большем укреплении стратегической роли Азербайджана в международных грузоперевозках. Отправка транзитных и импортных грузов из Китая в Азербайджан и экспортных грузов из Азербайджана в Китай повысила эффективность Среднего коридора. Стремительное развитие маршрута требует увеличения объемов грузоперевозок как в направлении Восток - Запад, так и в направлении Запад - Восток", - отмечается в сообщении.

Еще одним достижением стало отправление в марте первого контейнерного блок-поезда из порта Сиань. Первый поезд прибыл в Баку за 11 дней.

В 2024 году по маршруту Китай - Центральная Азия - Азербайджан было отправлено 358 блок-поездов. Из них 146 блок-поездов (15 292 TEU) обеспечили перевозку транзитных грузов, а 212 блок-поездов (20 956 TEU) - импортных. Среди перевезенных товаров преобладали медикаменты, автомобили, автозапчасти, велосипеды, мотоциклы, водяные насосы, а также продовольственные и непродовольственные товары.

Положительные результаты в сфере грузоперевозок стали возможны благодаря регулярным встречам и обсуждениям между АЖД и железнодорожными структурами Китая. В мае 2024 года состоялась встреча руководства АЖД с представителями китайской госкомпании "Китайские железные дороги", где обсуждались вопросы сотрудничества, включая развитие Среднего коридора и возобновление грузовых перевозок по линии Баку - Тбилиси - Карс (БТК), пропускная способность которой достигла 5 миллионов тонн в год. АЖД также выразила готовность поддержать формирование потока грузов, возвращающихся из Турции и Азербайджана в Китай в направлении Запад - Восток.

С июня 2024 года, в дополнение к порту Сиань, началась отправка грузов в тестовом режиме из Ляньюньгана, одного из крупнейших портов на востоке Китая.

В сентябре 2024 года при участии китайской стороны была выдвинута инициатива по созданию в Баку Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут", который, проходя через территории Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и Турции и охватывая железнодорожные, автомобильные и морские пути и компоненты дорожной инфраструктуры, образует еще одну ветвь Среднего коридора на восточной стороне Каспийского моря. Ассоциация будет выступать коллегиальным органом в целях эффективной организации диверсификации грузоперевозок по Среднему коридору.

В сентябре делегация АЖД также приняла участие во "Встрече с глобальными партнерами - Форуме Транскаспийских международных транспортных маршрутов", организованной компанией China Railway Express (Сиань) в Китае. В рамках форума представители АЖД присоединились к обсуждению совместных усилий по развитию Среднего коридора с участием представителей железных дорог Китая, Казахстана и Грузии, а также других постоянных членов Международной ассоциации "Транскаспийский международный транпортный коридор", - отмечается в сообщении.

По итогам встреч был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) для присоединения к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal LLC, соучредителями которого являются Азербайджан, Казахстан и Грузия. Основной целью сотрудничества является развитие Среднего коридора и увеличение объемов грузов за счет улучшения организации контейнерных поездов из Китая.

В 2025 году планируется увеличить количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан и Европу, более чем в 3 раза - до 1000 в год. Инфраструктурные возможности Азербайджана позволяют достичь этих целей.

Таким образом, развитие грузоперевозок по маршруту Китай - Азербайджан и Азербайджан - Китай ускоряет формирование Среднего коридора как маршрута Восток - Запад - Восток, обеспечивая эффективное, быстрое и безопасное обслуживание грузоперевозок между двумя странами.