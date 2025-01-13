Миру предсказали глобальную борьбу за природный газ

Европа может не добиться целевых показателей по запасам газа, что вызовет схватку за поставки этого энергоносителя, прежде чем ситуация выправится за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, пока у Европы достаточно запасов, чтобы пережить эту зиму. Однако поставки по российским трубопроводам через Украину прекратились, а значит, в 2025 году в ЕС определенно возникнет дефицит энергоносителей. Как заявил стратег по сырьевым товарам в Bank of America Corp. Франсиско Бланч, весь дополнительный объем СПГ, который поступит в этом году, пойдет на восполнение дефицита российского газа. Энергетический аналитик MST Marquee Сол Кавоник полагает, что Европе для покрытия спроса потребуется импортировать дополнительно до десяти миллионов тонн СПГ в год. Это почти на десять процентов больше, чем в 2024 году.

Как следствие, Европе понадобятся те поставки СПГ, которые прежде шли в Азию. За этим последует резкий рост цен и острая конкуренция. В такой ситуации проигравшими окажутся развивающие страны Азии. Кроме того, последствия ощутят такие государства, как Бразилия, Аргентина и Египет.