Экономика Азербайджана в 2025 году

Агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне трех процентов, а в 2026 году - 2,4 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на рейтинговое агентство, рост ВВП в 2024 году оценивается в 4,1 процента благодаря восстановлению Карабаха.

Отметим, что Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2025 году на уровне 2,7 процента, а в 2026 году - 2,4 процента.

Напомним, что министерство экономики Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2025 году на уровне 3,5 процента, а в 2026 году - 2,8 процента, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на уровне 2,7 процента в 2025 году, а Азиатский банк развития прогнозирует темпы роста ВВП Азербайджана в 2025 году - 2,6 процента, ING в 2025 году - 2,6 процента и 2,8 процента в 2026 году.