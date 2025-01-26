Экономике Германии предсказали мрачные перспективы

Не исключено, что ВВП Германии, который сократился в 2024 году на 0,2 процента, а в 2023 году на 0,3 процента, ждет еще одно снижение в 2025 году. Такой прогноз опубликовало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оно обратило внимание на предсказание Бундесбанка, который ждет роста всего на 0,2 процента, но предупреждает, что возможно еще одно сокращение, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свои тарифные угрозы. Таким образом, перспективы на 2025 год остаются мрачными.

Комментируя эту ситуацию, экономист исследовательского центра KfW Клаус Боргер заявил, что для возвращения экономики в нужное русло "нам нужны убедительные ответы политиков и компаний на основные вызовы".

Тем временем экономический спад и споры о том, как его остановить, стали важными факторами в падении трехпартийной коалиции Германии в ноябре. Предполагается, что 23 февраля канцлер Олаф Шольц потерпит поражение от Фридриха Мерца, который возглавляет консервативный блок ХДС/ХСС и обещает меньше регулирования и более низкие налоги.

В минувшем году Германия столкнулась с волной банкротств. Количество соответствующих заявлений выросло почти на 17 процентов. Если же говорить о числе корпоративных банкротств, то в октябре оно увеличилось почти на 36 процентов. Требования кредиторов по заявленным корпоративным банкротствам оцениваются примерно в 3,8 миллиарда евро.