Обсуждена диверсификация направлений деятельности между Азербайджаном и bp

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф обсудили с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям вопросы эффективного сотрудничества и диверсификации направлений совместной деятельности.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.