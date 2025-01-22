Обсуждена диверсификация направлений деятельности между Азербайджаном и bp
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф обсудили с исполнительным вице-президентом bp по добыче и операциям вопросы эффективного сотрудничества и диверсификации направлений совместной деятельности.
Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом были рады встрече в рамках Давосского экономического форума с исполнительным вице-президентом компании bp по добыче и операциям Гордоном Биррелом. Мы обсудили активное участие компании в переходе к "зеленой" энергии, эффективное сотрудничество с нашей страной и диверсификацию совместной деятельности", - отмечается в публикации.
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