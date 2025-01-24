https://news.day.az/economy/1725174.html В Азербайджане начат ремонт на одном из экономически важных ж/д участков С 23 января ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало капитальный ремонт железных дорог с истекшим сроком эксплуатации на участке Кешля 2-й блокпост - Ахмедлы. Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Работы по ремонту 825 погонометров дороги планируется завершить в ближайшее время.
В Азербайджане начат ремонт на одном из экономически важных ж/д участков
С 23 января ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало капитальный ремонт железных дорог с истекшим сроком эксплуатации на участке Кешля 2-й блокпост - Ахмедлы.
Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Работы по ремонту 825 погонометров дороги планируется завершить в ближайшее время.
Отметим, что эта дорога является одной из стратегически важных в плане перевозок грузов.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан активно восстанавливает ж/д инфраструктуру на освобожденных территориях.
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