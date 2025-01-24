В Азербайджане начат ремонт на одном из экономически важных ж/д участков

С 23 января ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало капитальный ремонт железных дорог с истекшим сроком эксплуатации на участке Кешля 2-й блокпост - Ахмедлы.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работы по ремонту 825 погонометров дороги планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что эта дорога является одной из стратегически важных в плане перевозок грузов.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан активно восстанавливает ж/д инфраструктуру на освобожденных территориях.