Узбекистан изучает применение системы бурового раствора

Государственная нефтегазовая компания Узбекистана "Uzbekneftegaz" ведёт переговоры с азербайджанской компанией "CDF" о подготовке, поставке и внедрении системы технического мониторинга буровых растворов в Узбекистане.

Как сообщает Day.Az, рабочая группа "Uzbekneftegaz" посетила производственные предприятия инженерной компании "CDF" в Баку.

Во время визита представители узбекской компании ознакомились с инфраструктурой "CDF", включая склады для хранения химических реагентов, используемых в буровых растворах, а также оборудование, применяемое для ликвидации скважин.

Стороны обсудили вопросы обслуживания систем очистки и обработки буровых растворов, а также техническое сопровождение оборудования. По итогам встреч было достигнуто соглашение о дальнейшем расширении сотрудничества.

Компания "CDF" специализируется на буровых растворах и обладает опытом работы в сложных условиях, включая неглубокое бурение, бурение с отклонением более 80 градусов, а также бурение при высоких температурах и давлениях. "CDF" является поставщиком таких крупных компаний, как SOCAR AQŞ, Gulf Drilling FZE, DH NST, CS Oilfield Türkiye, а также сотрудничает с компаниями из Индии, Малайзии, Турции, Китая и европейских стран.