https://news.day.az/economy/1728218.html SOCAR обсудила возможности сотрудничества с татарстанскими компаниями Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Российской Федерации Олегом Коробченко. Об этом сообщили в SOCAR, передает Day.Az.
SOCAR обсудила возможности сотрудничества с татарстанскими компаниями
Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Российской Федерации Олегом Коробченко.
Об этом сообщили в SOCAR, передает Day.Az.
В ходе беседы было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между SOCAR и Татарстанским публичным акционерным обществом "Татнефть", отмечена важность совместных проектов между двумя компаниями.
На встрече была представлена информация о сферах деятельности компаний, представленных в татарстанской делегации. Были проведены переговоры о возможностях сотрудничества между SOCAR и татарстанскими компаниями.
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