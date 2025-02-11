https://news.day.az/economy/1729327.html В Баку проходит Форум человеческого развития - ФОТО В Баку проходит Форум человеческого развития. Как сообщает во вторник Day.Az, Форум проводится при партнерстве KOBİA и поддержке PASHA Holding.
В Баку проходит Форум человеческого развития - ФОТО
В Баку проходит Форум человеческого развития.
Как сообщает во вторник Day.Az, Форум проводится при партнерстве KOBİA и поддержке PASHA Holding.
В форуме принимают участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Вусал Шихалиев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, ряд депутатов Милли Меджлиса и другие лица.
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