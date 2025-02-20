https://news.day.az/economy/1731532.html Начальник Государственной налоговой службы Нахчывана освобожден от должности Начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики Джавид Кенгерли освобожден от занимаемой должности. Как сообщает в четверг Day.Az, распоряжение об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.
Начальник Государственной налоговой службы Нахчывана освобожден от должности
Начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики Джавид Кенгерли освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в четверг Day.Az, распоряжение об этом подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Бахтияр Мамедов.
Другим распоряжением Б.Мамедова до назначения нового начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Нахчыванской АР временное исполнение обязанностей этой должности было возложено на заместителя начальника Службы Турала Расим оглу Абдулзаде.
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