https://news.day.az/economy/1731660.html Стоимость золота установила исторический рекорд Стоимость фьючерсов на золото с доставкой в апреле на бирже Comex превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Цены на драгоценный металл с начала торгов выросли на 34.50 доллара (плюс 1.18 процента) и установили новый исторический рекорд.
Стоимость золота установила исторический рекорд
Стоимость фьючерсов на золото с доставкой в апреле на бирже Comex превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Цены на драгоценный металл с начала торгов выросли на 34.50 доллара (плюс 1.18 процента) и установили новый исторический рекорд. На максимуме они поднимались до отметки в 2 973 доллара за унцию. На момент написания материала стоимость скорректировалась до уровня в 2 971 доллара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре