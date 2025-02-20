Стоимость золота установила исторический рекорд

Стоимость фьючерсов на золото с доставкой в апреле на бирже Comex превысила 2 970 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цены на драгоценный металл с начала торгов выросли на 34.50 доллара (плюс 1.18 процента) и установили новый исторический рекорд. На максимуме они поднимались до отметки в 2 973 доллара за унцию. На момент написания материала стоимость скорректировалась до уровня в 2 971 доллара.