В Азербайджане продолжается борьба с невозвратом экспортной выручки

Продолжаются мероприятия по возврату в Азербайджан денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что на основании поступившей из Государственного таможенного комитета информации о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвратили в Азербайджанскую Республику денежные средства в соответствующей валюте, в органах прокуратуры возбуждены уголовные дела и проводится предварительное расследование.

В результате следственных мероприятий, проведенных по уголовным делам, расследуемым в прокуратурах Хазарского, Ясамальского и Хатаинского районов Баку, был обеспечен возврат на счета в уполномоченных банках более 53,3 млн долларов США (более 90,6 млн манатов по курсу соответствующего периода), полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции в зарубежные страны.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан вернул сотни миллионов с продаж сельхозтоваров за рубеж.