В отеле Hilton Garden Inn в Агдаме будут работать более 100 человек

В отеле Hilton Garden Inn будут работать более 100 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам руководитель проекта отеля Синан Раджабли во время медиатура в Агдаме.

Он отметил, что отель Hilton Garden Inn был построен недалеко от центра города Агдам.

"Отель, общая площадь которого составляет 2,16 гектара, состоит из двух-, шести- и семиэтажного трехблочного здания. В здании отеля, отвечающем самым современным стандартам, имеется 127 номеров, его интерьер выполнен с большим вкусом.

На первом этаже расположены фойе и комфортная зона ожидания. В отеле планируется создать конференц-зал и зал заседаний для проведения различных мероприятий, ресторан, банкетные залы. С целью обеспечения здоровья и отдыха гостей здесь также будут функционировать бассейн, фитнес- и СПА-центры.

Работы по строительству отеля завершены на 60 процентов.

Строительство в Агдамском районе отелей, отвечающих самым современным стандартам, внесет значительный вклад в развитие стремительно возрождающихся исторических территорий Азербайджана. Это также очередной пример последовательной реализации социальных проектов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе в Агдамском районе", - отметил он.

Напомним, что 18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительными работами, проводимыми в отеле Hilton Garden Inn в городе Агдам.