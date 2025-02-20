Автоперевозки в Азербайджане продолжают расти

В январе 2025 года 55,7% из перевезенных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, 18,4 млн тонн грузов и 87,9% из перевезенных 157,2 млн пассажиров пришлись на автомобильный транспорт.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, тем самым было перевезено 10,2 млн тонн грузов и 138,2 млн пассажиров, что на 9,8% и 8,4% больше, чем в январе прошлого года соответственно.

"95,7% пассажиров воспользовались автобусами, а 4,3% - услугами такси. Также зафиксирован рост пассажиропотока: по автобусам - на 8,8%, такси - на 0,5%. Эти показатели являются успешным результатом работы, проводимой в направлении модернизации автомобильной транспортной инфраструктуры Азербайджана, повышения качества обслуживания и более эффективной организации перевозок. Цифровизация в секторе наземного транспорта, ввод в эксплуатацию новых автобусов и улучшение дорог оказали значительное влияние на рост объема пассажирских и грузовых перевозок", - отмечается в сообщении.