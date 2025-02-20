Азербайджан и Турция рассмотрели приоритетные направления экономического партнерства

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с членами Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром, Мехметом Мушем, Фейзи Бердибеком и председателем столичного муниципалитета Кайсери Мемдухом Бюйюккылычем.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

"На встрече было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям глав государств отношения между нашими братскими и дружественными странами углубились и вышли на уровень союзничества.

Отмечено, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, а энергетическое сотрудничество и совместно реализуемые проекты внесли значительный вклад в экономику обеих стран, а также в региональное развитие.

Было доведено до сведения, что турецкие компании активно работают в различных сферах в Азербайджане и участвуют в ряде инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях.

Стороны отметили большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Были рассмотрены перспективы совместных проектов и приоритетные направления экономического партнерства",- говорится в сообщении ведомства.