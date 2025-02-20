В Баку рассмотрены цели "зеленой таксономии"

На встрече в Американской торговой палате в Азербайджане обсуждался документ "Зеленая таксономия", утвержденный Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк.

Сообщается, что генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде в ходе выступления на встрече рассказал о "зеленой таксономии" и ее значении для социально-экономического развития страны.

Он довел до внимания основные цели таксономии и установленные в этом контексте критерии деятельности.

Отметим, что в "Зеленой таксономии", утвержденной решением правления Центрального банка от 7 ноября 2024 года, охватывается классификационная система, определяющая "зеленые" виды деятельности, их подвиды и технические классификационные критерии по экономическим секторам.

С документом "Зеленая таксономия" можно ознакомиться по ссылке.