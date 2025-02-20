В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков

По данным на 1 февраля этого года в Азербайджане насчитывалось 1 604 938 налогоплательщиков. В прошлом месяце налоговые поступления превысили 2 миллиарда манатов

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственную налоговую службу, это на 5,4% больше, чем на 1 февраля прошлого года.

87% налогоплательщиков - физические лица, 13% - юридические лица и иные организации. По сравнению с данными годичной давности количество физических лиц увеличилось на 5,1 %, а юридических - на 7,6%.

Количество зарегистрированных коммерческих организаций на конец января этого года составило 191 643 единицы, что означает 8,3% прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в январе государственную регистрацию прошли 1 307 коммерческих организаций, из которых 90,1% имели местные инвестиции и 9,9% - иностранные.

87,5% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде. Удельный вес электронной регистрации отечественных инвестиционных обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в январе, составил 97,5%.

Количество активных плательщиков НДС в составе коммерческих организаций, имеющих госрегистрацию - 40 901 единиц. Это на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Удельный вес плательщиков НДС в общем учете составил 32,2%.

Из коммерческих юридических лиц, имеющих госрегистрацию, 91,5% являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,1% - акционерными обществами, 1,1% - кооперативами и др.