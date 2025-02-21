Назван объем средств, сэкономленных резидентами промпарков Азербайджана

В прошлом году в результате введения различных льгот в промышленных парках, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон, резиденты сэкономили более 44 миллионов манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что существующие в стране промышленные зоны являются наиболее благоприятными с точки зрения инвестиций бизнесменов.

"Здесь сформированы все виды инвестиционных возможностей для развития предпринимательской деятельности. В промышленных зонах предприниматели могут реализовывать свои проекты с использованием имеющихся инфраструктурных возможностей, без необходимости получения дополнительных технических условий. Кроме того, резиденты промышленных парков в течение 10 лет с даты регистрации полностью освобождаются от налога на имущество, землю, доходы, а также от НДС и таможенных пошлин при ввозе техники, технологического оборудования и установок для производственных целей. В результате введения импортного НДС и таможенных льгот в промышленных парках, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, резиденты на сегодняшний день сэкономили более 505 миллионов манатов, а в течение 2024 года - более 44 миллионов манатов.

Кроме того, в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях действуют дополнительные льготы. К ним относятся субсидирование выплат по социальному страхованию, 20-процентная скидка на коммунальные услуги, полное освобождение от таможенных пошлин и НДС импорта ряда сырья и материалов, утвержденных Кабинетом министров, специальные льготные банковские кредиты и др.", - отмечается в сообщении.