На европейском рынке могут открыть пуловый счет Национального депозитарного центра Азербайджана

Начаты переговоры об открытии пулового счета Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана в ведущих европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в НДЦ.

В сообщении отмечается, что при членстве в международных депозитариях основными факторами для оценки являются объемы операций и экономическая эффективность ценных бумаг, которые будут храниться в рамках данного членства.

При рассмотрении возможности приема в члены "Euroclear" и "Clearstream", которые считаются основными депозитариями на европейском рынке, учитывается степень заинтересованности местных участников рынка и объем ценных бумаг, планируемых к хранению в этих депозитариях.

"Кроме того, для принятия в международное депозитарное членство необходимо, чтобы политика управления рисками и процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) полностью соответствовали международным требованиям.

Низкий интерес участников внутреннего рынка к ценным бумагам, эмитированным на европейских рынках, ранее не позволял сформировать необходимые объемы для членства в международных депозитариях и создать соответствующую инфраструктуру. Однако в последнее время спрос со стороны местных участников рынка стимулировал активизацию операций в этом направлении.

В рамках шагов, предпринимаемых в этом направлении, в прошлом году НДЦ привел свои процедуры управления рисками в соответствие с международными стандартами и пересматривает свою политику ПОД/ФТ и вытекающие из этой политики внутренние правила.

НДЦ начал переговоры с Euroclear и Clearstream и после полного выполнения указанных требований запустит официальные процедуры подачи заявки на открытие пулового счета в этих депозитариях. Следует отметить, что процесс принятия в члены этих депозитариев и активации счета является долгосрочным.

Сотрудничество ускорит интеграцию азербайджанского рынка капитала в международную финансовую систему, обеспечит более надежное хранение и более экономически эффективное управление активами местных инвесторов на зарубежных рынках", - говорится в сообщении НДЦ.