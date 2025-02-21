Сколько пенсионных выплат осуществлено в январе?

В январе текущего года пенсионные выплаты увеличились на 13 процентов (61 млн манатов) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 545 млн манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что с начала 2025 года все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, а надбавки за январь выплачены с февральской пенсией.

После повышения на основе индексации среднемесячная пенсия выросла на 9 процентов и достигла 537 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту - 573 маната.