https://news.day.az/economy/1731885.html Сколько пенсионных выплат осуществлено в январе? В январе текущего года пенсионные выплаты увеличились на 13 процентов (61 млн манатов) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 545 млн манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Сколько пенсионных выплат осуществлено в январе?
В январе текущего года пенсионные выплаты увеличились на 13 процентов (61 млн манатов) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 545 млн манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что с начала 2025 года все виды пенсий были проиндексированы и увеличены на 8,1 процента, а надбавки за январь выплачены с февральской пенсией.
После повышения на основе индексации среднемесячная пенсия выросла на 9 процентов и достигла 537 манатов, в том числе среднемесячная пенсия по возрасту - 573 маната.
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