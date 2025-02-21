Азербайджан и Украина обсудили двусторонние экономические и торговые связи

Между Азербайджаном и Украиной состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества, включая торгово-экономические связи.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики.

Переговоры состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Анара Ахундова с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Олександром Мищенко.