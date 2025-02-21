https://news.day.az/economy/1731936.html Азербайджан и Украина обсудили двусторонние экономические и торговые связи - ФОТО Между Азербайджаном и Украиной состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества, включая торгово-экономические связи. Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики.
Азербайджан и Украина обсудили двусторонние экономические и торговые связи - ФОТО
Между Азербайджаном и Украиной состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества, включая торгово-экономические связи.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики.
Переговоры состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Азербайджана Анара Ахундова с делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Олександром Мищенко.
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