Азербайджан и Бельгия обсудили укрепление инвестиционного партнерства

В Азербайджанском агентстве поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO состоялась встреча с бельгийской делегацией.

Об этом Day.Az сообщили в AZPROMO.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях расширения совместной деятельности с целью укрепления торгового и инвестиционного партнерства.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о масштабных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и коснулся перспектив участия бельгийских компаний в этих инициативах. Также были отмечены экспортный потенциал Азербайджана и возможности выхода на бельгийский рынок.

Посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепо и председатель Бельгийско-азербайджанской торговой палаты Стеф Горис отметили, что в Бельгии проводятся различные мероприятия с целью создания благоприятных условий для азербайджанского бизнеса, укрепления связей между бизнесменами и поощрения инвестиций.

В завершение встречи стороны подчеркнули важность организации взаимных визитов и деловых миссий с точки зрения дальнейшего углубления сотрудничества.