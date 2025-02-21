https://news.day.az/economy/1731951.html Азербайджан и ОАЭ нацелены активнее сотрудничать для развития фондовых рынков Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили усиление сотрудничества в сфере развития фондовых рынков. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА). Председатель ЦБА Талех Кязымов во время визита в ОАЭ посетил биржу ценных бумаг Абу-Даби.
Азербайджан и ОАЭ нацелены активнее сотрудничать для развития фондовых рынков
Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили усиление сотрудничества в сфере развития фондовых рынков.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Председатель ЦБА Талех Кязымов во время визита в ОАЭ посетил биржу ценных бумаг Абу-Даби.
"На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям укрепления взаимоотношений и потенциального сотрудничества с целью поддержки развития рынков капитала двух стран", - подчеркивается в информации.
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