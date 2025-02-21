Азербайджан и ОАЭ нацелены активнее сотрудничать для развития фондовых рынков

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили усиление сотрудничества в сфере развития фондовых рынков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Председатель ЦБА Талех Кязымов во время визита в ОАЭ посетил биржу ценных бумаг Абу-Даби.

"На встрече состоялся обмен мнениями по возможностям укрепления взаимоотношений и потенциального сотрудничества с целью поддержки развития рынков капитала двух стран", - подчеркивается в информации.