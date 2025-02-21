Посольство Великобритании продолжит поддерживать Азербайджан в борьбе с изменением климата

Посольство Великобритании продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах изменения климата.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заключительной конференции проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), сказал заместитель главы миссии посольства Великобритании в Баку Эдвард Эванс.

"Посольство Великобритании в Баку удовлетворено тем, что внесло свой вклад, пусть и небольшой, во внедрение инноваций в сельском хозяйстве Азербайджана, и продолжит поддерживать страну в более широком контексте вопросов изменения климата", - сказал он.

Эванс отметил, что Великобритания придает особое значение вопросам изменения климата и энергетического перехода в двусторонних отношениях с Азербайджаном.

"Великобритания на высоком уровне приняла участие в мероприятии COP29 в Баку в прошлом году. В качестве примера можно привести первый визит премьер-министра Великобритании в Азербайджан. Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном для обеспечения достижения соглашения по климатическому финансированию", - добавил он.