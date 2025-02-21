Два новых предприятия по переработке фруктов заработали в Лянкяране

В рамках реализуемого в Азербайджане проекта "Молодые агропредприниматели" в Лянкяранском районе созданы два кооператива по переработке фейхоа и других фруктов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Наблюдательного совета Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев на заключительной конференции проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Он отметил, что с целью повышения знаний и навыков для членов кооперативов были проведены программы обучения и наставничества по управлению финансами, управлению бизнесом, электронной коммерции, маркетингу, использованию оборудования.

"Знания, навыки и опыт, полученные в рамках проекта, в дальнейшем будут использованы при реализации других проектов по развитию сельского хозяйства в нашей стране. После этого проекта местное бизнес-сообщество уже интересуется опытом Ассоциации микрофинансирования Азербайджана по созданию сельскохозяйственных корпораций", - добавил Д.Алиев.