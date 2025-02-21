Село Баллыджа подключено к высокоскоростному интернету
В Ходжалинском районе услугами высокоскоростного интернета обеспечены 211 домохозяйств, 4 субъекта бизнеса, в селе Баллыджа - 57 домохозяйств и 1 субъект бизнеса.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь ООО "Азтелеком" Алида Мустафаева во время медиа-тура в Ходжалы.
По ее словам, по мере роста спроса имеются возможности и условия для новых подключений.
Она отметила, что проделанная работа направлена на модернизацию цифровой инфраструктуры и обеспечение доступности высокоскоростного интернета. Улучшение интернет-услуг также способствует развитию услуг электронного правительства, онлайн-образования, медицины и цифрового бизнеса.
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