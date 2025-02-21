Европейский Центробанк зафиксировал рекордный убыток

Убыток еврозоны оказался рекордным по итогам 2024 года, сообщили в пресс-службе Европейского Центробанка (ЕЦБ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в регуляторе, убыток составил €7,944 млрд в прошлом году относительно €1,3 млрд по итогам 2023 года. Ситуация была обусловлена осуществляемой им монетарной политикой, объяснили в ЕЦБ.

Как добавили в Центробанке, за счет освобождения €6,62 млрд из резервов убыток был частично компенсирован, и чистый результат составил €1,3 млрд.

В первой половине февраля ТАСС со ссылкой на данные торгов Франкфуртской биржи написал, что официальная валюта Еврозоны опустилась к американскому доллару до минимума с ноября 2022 года, потеряв на торгах в понедельник 1,39%.