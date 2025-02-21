Япония вошла в число основных торговых партнеров Азербайджана - Эльнур Мамедов
Япония вошла в число ведущих торговых партнеров Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на торжественном приеме в Баку по случаю дня рождения Императора Нарухито.
По его словам, в 2024 году торговый оборот между двумя государствами составил 428 миллионов долларов США.
"Наши страны успешно развивают сотрудничество в различных сферах, включая экономику, энергетику, инвестиции и гуманитарную область. Японские компании активно участвуют в ключевых проектах в Азербайджане, включая восстановительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах", - отметил Мамедов.
Замглавы МИД также подчеркнул, что в Азербайджане на данный момент работают 47 японских компаний, задействованных в промышленности, строительстве, торговле и сельском хозяйстве.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре