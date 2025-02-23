Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2024 году показал рост

Стоимость ненефтегазовых продуктов азербайджанского происхождения, экспортированных из Азербайджана за прошлый год, составила 2,883 миллиарда долларов США.

Согласно подсчетам Trend, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике, экспорт ненефтегазовых продуктов азербайджанского происхождения на сумму 1,438 миллиарда долларов США пришелся на страны СНГ, а на 1,445 миллиарда долларов США - на другие страны, передает Day.Az.

Россия заняла первое место среди стран, экспортирующих ненефтегазовые продукты азербайджанского происхождения. Так, в прошлом году в эту страну было экспортировано ненефтегазовых продуктов азербайджанского происхождения на сумму 1,116 миллиарда долларов США. Далее по этому показателю следует экспорт в Украину и Туркменистан - 117 миллионов долларов США и 68 миллионов долларов США соответственно.

Кроме того, за указанный период экспортированы ненефтегазовые продукты азербайджанского происхождения на сумму 45,8 миллиона долларов в Казахстан, на 42,8 миллиона долларов - в Беларусь, на 35,2 миллиона долларов - в Узбекистан, на 5,5 миллиона долларов - в Таджикистан, на 3,2 миллиона долларов - в Кыргызстан, на 2,8 миллиона долларов - в Молдову.