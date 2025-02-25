Назван объем аграрных выплат в Азербайджане по итогам 2024 года

В течение 2024 года в Азербайджане были произведены аграрные страховые выплаты на сумму 6,4 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Фонда аграрного страхования Али Ахмедов на мероприятии на тему "Аграрное страхование в Азербайджане: Развитие и перспективы", проходящем в Баку.

По его словам, в 2022 году этот показатель равнялся 2,4 миллионам манатов, а в 2023 году - 4,4 миллионам манатов.

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