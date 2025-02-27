Азербайджан и Сомали договорились о совместной работе в нефтегазовой отрасли

Подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы оценили возможности создания энергетического партнерства с министром нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали Дахиром Шире Мохамедом. Мы подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали. Это соглашение является важным шагом в развитии сотрудничества, опираясь на богатый опыт Азербайджана в реализации нефтегазовых проектов", - написал министр.