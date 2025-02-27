https://news.day.az/economy/1733332.html В Зангилане проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии - ФОТО В городе Зангилан проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.
В Зангилане проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии - ФОТО
В городе Зангилан проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях.
Как сообщает Day.Az, на заседании присутствуют представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.
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