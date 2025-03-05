https://news.day.az/economy/1734606.html Турция утвердила важный документ о сотрудничестве с Азербайджаном Правительство Турции утвердило важный документ о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в секторе природного газа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную газету правительства Турции Resmi Gazete, речь идет о Соглашении между правительством Турции и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере природного газа.
Турция утвердила важный документ о сотрудничестве с Азербайджаном
Правительство Турции утвердило важный документ о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в секторе природного газа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную газету правительства Турции Resmi Gazete, речь идет о Соглашении между правительством Турции и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере природного газа.
Ранее данный документ был утвержден указом Президента Азербайджанской Республики 8 июля 2024 года.
Соглашение, укрепляя энергетическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, внесет значительный вклад в энергетическую безопасность обеих стран и энергоснабжение Европы.
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