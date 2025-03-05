Турция утвердила важный документ о сотрудничестве с Азербайджаном

Правительство Турции утвердило важный документ о сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном в секторе природного газа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальную газету правительства Турции Resmi Gazete, речь идет о Соглашении между правительством Турции и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере природного газа.

Ранее данный документ был утвержден указом Президента Азербайджанской Республики 8 июля 2024 года.

Соглашение, укрепляя энергетическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, внесет значительный вклад в энергетическую безопасность обеих стран и энергоснабжение Европы.