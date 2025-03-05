Министры энергетики Азербайджана и Турции прибыли в Ыгдыр для запуска газопровода в Нахчыван

Министры энергетики Азербайджана и Турции прибыли в город Ыгдыр для участия в церемонии запуска газопровода в Нахчыван.

Как сообщает Day.Az, соответсвующими кадрами поделился министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети X.

"Мы находимся в нашем приграничном городе Ыгдыр с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Мы начали нашу программу с посещения офиса губернатора. Мы обсудили роль нашего города в этом стратегическом проекте и потребности Игдыра в области энергетики с нашим губернатором Эрканом Тураном", - говорится в публикации.

Отметим, что 25 сентября 2023 года состоялась официальная церемония закладки фундамента данного газопровода.

Протяженность трубопровода от турецкого города Ыгдыр до Садаракского района Азербайджана составляет 97,5 километра, из которых 80 километров пролегают по территории Турции и 17,5 километра - по территории Азербайджана. Газопровод будет транспортировать 2 миллиона кубометров газа в день, что составляет 730 миллионов кубометров в год. Это полностью удовлетворяет текущие потребности Нахчывана в природном газе, а в будущем пропускную способность трубопровода можно будет увеличить более чем вдвое, что создаст дополнительные возможности для развития региона.