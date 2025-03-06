Азербайджан и страны D-8 объединяют усилия для цифровизации сельского хозяйства

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров встретился с делегацией Организации экономического сотрудничества развивающихся стран (D-8) во главе с генеральным секретарем Исиакой Абдулгадиром Имамом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров подробно проинформировал о проводимых в нашей стране реформах в области сельского хозяйства, основных направлениях стратегии аграрного развития, реализуемых инновационных проектах.

На встрече было подробно обсуждено текущее состояние сотрудничества в аграрной сфере со странами-членами организации, перспективы дальнейшего сотрудничества. Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в аграрной сфере и укреплению договорно-правовой базы, увеличения товарооборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, цифровизации сельского хозяйства, внедрения инновационных технологий и решений, обеспечения устойчивого развития аграрной сферы, трансфера самых современных технологий в этой сфере.

В ходе встречи был подчеркнут большой потенциал для расширения взаимодействия в аграрной сфере. Стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в области сельского хозяйства, отметили важность проведения мероприятий и встреч в этом формате.