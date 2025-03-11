В Азербайджане установлены исключения для применения Кодекса конкуренции
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Случаи, сферы деятельности и продукцию, при которых требования Кодекса конкуренции не применимы, либо применяются ограниченно".
Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Документ подготовлен в соответствии с Кодексом конкуренции.
Случаи, когда требования Кодекса не применяются или могут применяться ограниченно, следующие:
- при объявлении военного положения на всей территории страны или в отдельных ее местах (в данном случае в границах территории (территорий), где было объявлено военное положение);
- при объявлении чрезвычайного положения в отдельных частях страны (на территории, где оно объявлено).
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