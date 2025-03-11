В Азербайджане установлены исключения для применения Кодекса конкуренции

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Случаи, сферы деятельности и продукцию, при которых требования Кодекса конкуренции не применимы, либо применяются ограниченно".

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Документ подготовлен в соответствии с Кодексом конкуренции.

Случаи, когда требования Кодекса не применяются или могут применяться ограниченно, следующие:

- при объявлении военного положения на всей территории страны или в отдельных ее местах (в данном случае в границах территории (территорий), где было объявлено военное положение);

- при объявлении чрезвычайного положения в отдельных частях страны (на территории, где оно объявлено).