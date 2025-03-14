https://news.day.az/economy/1737274.html Сколько электроэнергии выработано в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ За первые два месяца этого года производство электроэнергии в Азербайджане составило 4 864,8 млн кВт·ч. Как сообщает Day.Az, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X".
Сколько электроэнергии выработано в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ
За первые два месяца этого года производство электроэнергии в Азербайджане составило 4 864,8 млн кВт·ч.
Как сообщает Day.Az, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X".
"По оперативным данным за январь-февраль текущего года, производство электроэнергии составило 4 864,8 млн кВт·ч, экспорт - 301,5 млн кВт·ч, а импорт - 19,5 млн кВт·ч. За этот период от возобновляемых источников энергии, включая гидроэлектростанции, было получено 510,5 млн кВт·ч электроэнергии", - говорится в публикации.
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