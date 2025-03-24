Азербайджан увеличил экспорт ненефтяных продуктов одну из стран Центральной Азии

В январе 2025 года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 5,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 2,1 миллиона долларов США или на 63,1 процента больше, чем в январе 2024 года. Объем экспорта ненефтяных продуктов в Казахстан за отчетный период составил 2,24 процента от общего экспорта Азербайджана.

Таким образом, Казахстан занимает 7-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции.

При этом в январе текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 24,7 миллиона долларов США. Согласно информации, это на 7,2 миллиона долларов США, или на 41,6 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

За отчетный месяц из Азербайджана в Казахстан было экспортировано продукции на сумму 5,7 миллиона долларов США, что на 2,3 миллиона долларов США или на 68,5 процента больше, чем в январе 2024 года.

В январе этого года Азербайджан увеличил импорт продукции из Казахстана на 4,9 миллиона долларов США или на 35,1 процента в годовом исчислении, до 19 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе текущего года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 5,9 миллиарда долларов США.

Согласно информации, эта цифра на 2,1 миллиарда долларов США, или на 70,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом месяце на долю экспорта пришлось 3,4 миллиарда долларов торгового оборота и 2,5 миллиарда долларов на долю импорта, что на 1,2 миллиарда долларов или 64,8 процента и 910 миллионов долларов или 79,7 процента больше, чем в прошлом году, соответственно.

За отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 986 миллионов долларов, что на 285 миллионов долларов или на 40,7 процента больше, чем годом ранее.