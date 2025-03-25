Обнародован объем прямых инвестиций Ирана в экономику Азербайджана

В прошлом году объем прямых инвестиций Исламской Республики Иран в экономику Азербайджана составил 371,487 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с показателем 2023 года, в прошлом году инвестиции из указанной страны в экономику Азербайджана сократились на 24,496 миллиона долларов США, или на 6,2%.

Доля инвестиций из Ирана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан за отчетный год составила 5,3%.

Напомним, что в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций из Ирана в Азербайджан составил 395,983 миллиона долларов США.

Отметим, что прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана в 2024 году составили 7,046 миллиарда долларов США, что на 388,1 млн долларов США, или на 5,83% больше, чем в 2023 году.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана за отчетный год составил 1,762 миллиарда долларов США, что на 1,354 миллиарда долларов США, или на 43,3% меньше показателя 2023 года.